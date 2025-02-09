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В российском порту "Усть-Луга" на танкере с мазутом произошли взрывы: что известно

Ленинградская область, Воскресенье 09 февраля 2025 15:02
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В российском порту "Усть-Луга" на танкере с мазутом произошли взрывы: что известно Фото: в Ленинградской области на танкере с мазутом произошли взрывы (t.me/bazabazon)
Автор: Наталья Юрченко

В российском порту "Усть-Луга" в Ленинградской области танкер Koala потерпел крушение в воскресенье, 9 февраля. На танкере произошли взрывы, после чего он начал тонуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ночь на 9 февраля танкер Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала в морском порту в "Усть-Луге". На борту танкера находился экипаж из 24 человек, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 - Индонезии.

Ночью на борт танкера было загружено около 130 тысяч тонн мазута. Когда судно готовилось к отплытию, в машинном отделении раздались три мощных взрыва.

Как пишут росСМИ, экипажу удалось выбраться на берег, однако машинное отделение судна начало затапливать. Ближе к утру судно кормой село на мель.

Российское МЧС установило вокруг танкера боновые заграждения. Россияне утверждают, что утечки нефтепродуктов не зафиксировали, пострадавших нет.

Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил, что "на танкере произошел техногенный инцидент при запуске двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение". По его словам, танкер пришвартован у причала.

Напомним, в ночь на 9 февраля у берегов Сахалина потерпел крушение китайский сухогруз. Судно получило пробоину и село на мель.

По сообщениям россиян, сухогруз "Анг Янг-2" перевозил 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. На борту в момент аварии находилось 20 членов экипажа.

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