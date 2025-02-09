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Китайське судно з мазутом і вугіллям зазнало аварії біля Сахаліну (відео)

Сахалін, Неділя 09 лютого 2025 09:58
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Китайське судно з мазутом і вугіллям зазнало аварії біля Сахаліну (відео) Фото: китайське судно сіло на мілину біля Сахаліну (t.me/astrapress)
Автор: Наталія Юрченко

Китайське судно "Анг Янг-2" зазнало аварії біля Сахаліну. Суховантаж отримав пробоїну і сів на мілину поблизу російського порту Невельськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Як повідомило російське МНС, сигнал про аварію надійшов в ніч на 9 лютого. Судно "Анг Янг-2" отримало пробоїну та сіло на мілину південніше порту Невельськ. Росіяни вказують, що на борту знаходиться 20 членів екіпажу.

За інформацією росіян, суховантаж "Анг Янг-2", що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля.

МНС Росії стверджує, що витоку палива не зафіксовано. У мережі повідомляли, що поки незрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна.

Слідчий комітет РФ почав перевірку через можливе порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.

Аварія танкерів РФ

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії був сильний шторм.

Пізніше стало відомо про аварію ще одного танкера біля порту "Кавказ" та витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі. На чорноморському узбережжі фіксували нафтові плями та забруднення мазутом.

Більше про аварію російських танкерів біля Криму - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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