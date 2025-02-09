Китайське судно з мазутом і вугіллям зазнало аварії біля Сахаліну (відео)
Китайське судно "Анг Янг-2" зазнало аварії біля Сахаліну. Суховантаж отримав пробоїну і сів на мілину поблизу російського порту Невельськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
Як повідомило російське МНС, сигнал про аварію надійшов в ніч на 9 лютого. Судно "Анг Янг-2" отримало пробоїну та сіло на мілину південніше порту Невельськ. Росіяни вказують, що на борту знаходиться 20 членів екіпажу.
За інформацією росіян, суховантаж "Анг Янг-2", що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля.
МНС Росії стверджує, що витоку палива не зафіксовано. У мережі повідомляли, що поки незрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна.
Слідчий комітет РФ почав перевірку через можливе порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.
Аварія танкерів РФ
Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії був сильний шторм.
Пізніше стало відомо про аварію ще одного танкера біля порту "Кавказ" та витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі. На чорноморському узбережжі фіксували нафтові плями та забруднення мазутом.
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