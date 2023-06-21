У російському Підмосков'ї кажуть про вибух через дрон

Під Москвою (РФ) стався вибух у небі над населеним пунктом Лукіно в районі Нової Москви вранці у середу, 21 червня. Причиною інциденту називають невідомий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash .

Місцеві жителі розповідають пропагандистам про те, що у небі над селом у Підмосков'ї був вибух.

"За нашою інформацією, це безпілотник, що впав поблизу - у районі річки Пахра", - йдеться у публікації.

Також повідомляється, що внаслідок події жертв та постраждалих немає.

"Місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку. Зараз на місці падіння уламків працюють оперслужби", - пише канал.

Інше видання також розповідає, що перед падінням жителі Лукіно під Москвою "чули гучний вибух".

"Наразі на місці працюють оперативні служби, поліція оточила місце", - йдеться в Telegram-каналі Shot.

Також у мережі опублікували фото, на якому видно стовп диму у полі.

Крім того, росЗМІ розповідають і про інші безпілотники, що начебто впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я. А ось уламки першого були виявлені приблизно за 20 км від них.

Атака дронів на Москву та область

Перед цим про безпілотники, зафіксовані у Москві та Підмосков'ї, зокрема на елітній Рубльовці, повідомлялося наприкінці весни.

Так, вранці 30 травня дрони врізалися в будинки, і росЗМІ писали тоді, що в атаці брали участь 32 БПЛА, 3 з яких потрапили по житлових будинках. А от у Міноборони РФ чомусь прозвітували всього про вісім безпілотників.

Дрони помічали над Кремлем

Раніше, в ніч проти 3 травня, у центрі Москви пролунали вибухи, після чого російська влада заявила про атаку дронів на Кремль та традиційно звинуватила Україну.

Тоді в РФ стверджували, що ППО нібито збила безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.

Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території. Проте в розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.