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В российском Подмосковье говорят о взрыве из-за дрона

Новина українською →
Подмосковье, РФ, Среда 21 июня 2023 06:52
В российском Подмосковье говорят о взрыве из-за дрона Фото: взрыв произошел в Подмосковье в РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Под Москвой (РФ) произошел взрыв в небе над населенным пунктом Лукино в районе Новой Москве утром в среду, 21 июня. Причиной инцидента называют неизвестный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Местные жители рассказывают пропагандистам о том, что в небе над селом в Подмосковье был взрыв.

"По нашей информации, это беспилотник, упавший поблизости - в районе реки Пахра", - говорится в публикации.

Также сообщается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы", - пишет канал.

Другое издание также рассказывает, что перед падением жители Лукино под Москвой "слышали громкий взрыв".

"Сейчас на месте работают оперативные службы, полиция оцепила место", - говорится в Telegram-канале Shot.

Также в сети опубликовали фото, на котором виден столб дыма в поле.

В российском Подмосковье говорят о взрыве из-за дрона

Кроме того, росСМИ рассказывают и о других беспилотниках, что будто бы упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. А вот обломки первого были обнаружены примерно в 20 км от них.

Атака дронов на Москву и область

Перед этим о беспилотниках, что были зафиксированы в Москве и Подмосковье, в частности на элитной Рублевке, сообщалось в конце весны.

Так, утром 30 мая дроны врезались в дома, и росСМИ писали тогда, что в атаке участвовали 32 БПЛА, 3 из которых попали по жилым домам. А вот в Минобороны РФ почему-то отчитались всего о восьми беспилотниках.

Дроны замечали над Кремлем

Ранее, в ночь на 3 мая, в центре Москвы раздались взрывы, после чего российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину.

Тогда в РФ утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.

Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США считают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.

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Российская Федерация дрони Взрыв Подмосковье
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