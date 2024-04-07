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У російському Орську зупинився НПЗ через прорив дамби

Орськ, Неділя 07 квітня 2024 12:09
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У російському Орську зупинився НПЗ через прорив дамби Фото: Орський НПЗ зупинився через прорив дамби (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російське місто Орськ продовжує затоплювати через прорив дамби. Місцевий нафтопереробний зупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Орський НПЗ призупинив роботу у зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки", - пишуть росіяни.

"Орскнєфтєоргсінтез" є одним з головних нафтопереробних заводів Росії. У мережі пишуть, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ. Крім того, робота заводу неможлива, оскільки в Орську були затоплені залізничні шляхи.

Потужність цього Орського НПЗ становить близько 6,6 млн тонн на рік. Особливість цього НПЗ полягає у тому, що він був орієнтований на випуск авіакеросину.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 5 квітня у російському Орську прорвало дамбу. В місцевих пабліках писали, що почалося затоплення в районі міста через вихід річки Урал з берегів. Місцева влада оголосила евакуацію.

Вчора, 6 квітня, стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Орськ почало ще більше затоплювати.

Сьогодні зранку росЗМІ писали, що рівень води в Орську піднявся на 11 метрів. Були затоплені кілька сусідніх сіл, а в Орську зникло світло і частково газ. Школи перевели на дистанційне навчання.

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