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У російському Орську прорвало дамбу: частина міста пішла під воду

П'ятниця 05 квітня 2024 22:56
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У російському Орську прорвало дамбу: частина міста пішла під воду Фото: затоплення через прорив дамби в Орську в Росії (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

В російському місті Орськ Оренбурзької області сьогодні, 5 квітня, стався прорив грунтової дамби на річці Урал, і вода стала стрімко затоплювати прибережну зону. Місцева влада закликала жителів кількох населених пунктів у районі терміново евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Росії та росЗМІ.

Про інцидент на річці стали з'являтися дані в мережі ввечері у п'ятницю.

Причина прориву греблі наразі не з'ясована, розмір діри у Старому місті збільшується, між тим саму дамбу намагаються зміцнити.

Також в місцевих пабліках писали, що почалося затоплення в районі міста через вихід річки Урал з берегів. Після цього почалася евакуація із зони затоплення.

Зазначалося, що вода стала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.

Мер міста Орськ Віктор Франц у відеозверненні закликав жителів приміських селищ та сіл терміново евакуюватися.

За словами губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера, було евакуйовано вже понад 3 тисячі жителів цього міста.

Загалом, за даними місцевої влади, зона підтоплення охоплює кілька тисяч будинків, і можуть бути евакуйовані близько 11 тисяч осіб.

"На даний момент підтоплено 1825 житлових будинків, 5242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах. Ведуться роботи зі зміцнення греблі. Підвозиться додаткова спецтехніка, великовантажні машини везуть щебінь для відновлення загороджувального насипу", - пише російський Telegram-канал Mash.

Також є дані про підняття рівня води в Уралі на понад 90 см за останню добу.

Раніше повідомлялося, що влітку минулого року у Бурятії на далекому сході Росії прорвало дамбу. Тоді вода розмила дороги та залізничні колії, рух потягів призупинили.

Також нагадаємо, у серпні 2023-го у місті Уссурійськ в Приморському краї РФ також стався прорив дамби, яка не витримала напору води через сильні опади.

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