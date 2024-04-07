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В российском Орске остановился НПЗ из-за прорыва дамбы

Орск, Воскресенье 07 апреля 2024 12:09
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В российском Орске остановился НПЗ из-за прорыва дамбы Фото: Орский НПЗ остановился из-за прорыва дамбы (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российский город Орск продолжает затапливать из-за прорыва дамбы. Местный нефтеперерабатывающий остановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности", - пишут россияне.

"Орскнефтеоргсинтез" является одним из главных нефтеперерабатывающих заводов России. В сети пишут, что вода добралась территории в нескольких километрах до НПЗ. Кроме того, работа завода невозможна, поскольку в Орске были затоплены железнодорожные пути.

Мощность этого Орского НПЗ составляет около 6,6 млн тонн в год. Особенность этого НПЗ состоит в том, что он был ориентирован на выпуск авиакеросина.

Что этому предшествовало

Напомним, 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. В местных пабликах писали, что началось затопление в районе города из-за выхода реки Урал из берегов. Местные власти объявили эвакуацию.

Вчера, 6 апреля, произошел повторный прорыв грунтовой дамы на реке Урал. Орск стало еще больше затапливаться.

Сегодня утром росСМИ писали, что уровень воды в Орске поднялся на 11 метров. Было затоплено несколько соседних сел, а в Орске исчез свет и частично газ. Школы перевели на дистанционное обучение.

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Российская Федерация НПЗ
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