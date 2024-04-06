"Росія підійме хайп". Зеленський не готовий закликати іноземні війська воювати в Україні
Іноземні військові можуть приїхати в Україну для тренування наших бійців, а також допомогти ремонтувати західну військову техніку. Однак закликати їх брати участь у бойових діях на фронті ризиковано.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.
"Там кілька пропозицій в Еммануеля (президента Франції Макрона - ред.). Кілька пропозицій я підтримав публічно та у розмові з ним. Це, щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я думаю, що це набагато швидше, чим відправляти наші бригади, а потім вони мають повертатися та отримувати бойовий досвід тут, на цій техніці", - сказав Зеленський.
За його словами, це пришвидшить процес тренування українських військових.
"Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні. В деяких регіонах під землею. Ми вже деякі речі робимо і бачимо на скільки це швидше, чим відправляти свою техніку. Ми деяку техніку отримували через три місяці назад", - додав президент.
Зеленський також не бачить підстав відмовлятися від прикордонної місії.
"Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони пропонують і приїдуть, то ми тільки підтримаємо", - наголосив він.
Водночас президент не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні.
"Якщо чесно, деталі обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Макрона. Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світы. Почне підіймати суспільства інших держав, що це не їх війна, почне розклювати єдність Європи та НАТО", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що це дуже ризиковано для України.
"Якщо я виступлю з такою ініціативою, то Росія зробить все, аби зупинити військову допомогу для нас. У нас є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за Україну, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам", - додав глава держави.
Ініціатива Макрона про відправку військ до України
Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.
Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.
Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Щобільше, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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