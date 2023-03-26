У російському Омську виникла пожежа: горить великий склад із пластиком

У російському Омську сьогодні вночі, 26 березня, виникла велика пожежа на складі з пластиком на площі понад 3,5 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

За попередньою інформацією, внаслідок займання ніхто не постраждав. За даними МНС РФ, пожежу вдалося локалізувати. До гасіння складського підприємства залучено 65 осіб та 16 одиниць різної техніки. Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 березня у Свердловській області горів науково-виробничий комплекс.

Також ми писали, що минулого тижня під Москвою пожежа почалася на одному з найбільших хімзаводів.

Крім того, 23 березня на території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа. Пригода почалася у ливарному цеху.

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