В российском Омске возник пожар: горит большой склад с пластиком

В российском Омске сегодня ночью, 26 марта, возник крупный пожар на складе с пластиком на площади более 3,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. По данным МЧС РФ, пожар удалось локализовать. К тушению складского предприятия привлечены 65 человек и 16 единиц различной техники. О причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что 24 марта в Свердловской области горел научно-производственный комплекс.

Также мы писали, что на прошлой неделе под Москвой пожар начался на одном из крупнейших химзаводов.

Кроме того, 23 марта на территории Ярославского моторного завода в России возник пожар. Происшествие началось в литейном цехе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.