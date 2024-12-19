У російському Новосибірську спалили паливозаправники, - ГУР

Рух опору путінському режиму спалив декілька паливозаправників на території військової частини російського Новосибірська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.
"На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", - пише ГУР.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України на території країни-терориста регулярно фіксуються диверсії та атаки, які спрямовані на військові об'єкти та інфраструктуру.
У тому ж числі Україна регулярно завдає атаки проти нафтопереробних заводів (НПЗ) ворога з метою послаблення військової інфраструктури Росії та зменшення її здатності постачати паливо для військових потреб.
Наприклад, цієї ночі вибухи лунали у Новошахтинську. Пізніше місцева влада заявила про загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.
Також нещодавно партизани влаштували диверсію на залізниці у Москві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.