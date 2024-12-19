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В российском Новосибирске сожгли топливозаправщики, - ГУР

Иллюстративное фото: в российском Новосибирске сожгли топливозаправщики оккупантов (t.me/mchs_official )
Автор: Сергей Пышкин

Движение сопротивления путинскому режиму сожгло несколько топливозаправщиков на территории воинской части российского Новосибирска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", - пишет ГУР.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Диверсии на территории России

С начала полномасштабной войны России против Украины на территории страны-террориста регулярно фиксируются диверсии и атаки, направленные на военные объекты и инфраструктуру.

В том же числе Украина регулярно наносит атаки против нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) врага с целью ослабления военной инфраструктуры России и уменьшения ее способности поставлять топливо для военных нужд.

Например, этой ночью взрывы раздавались в Новошахтинске. Позже местные власти заявили о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Также недавно партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве.

 

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