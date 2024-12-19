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У російському Новосибірську спалили паливозаправники, - ГУР

Четвер 19 грудня 2024 14:53
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У російському Новосибірську спалили паливозаправники, - ГУР Ілюстративне фото: у російському Новосибірську спалили паливозаправники окупантів (t.me/mchs_official )
Автор: Сергій Пишкін

Рух опору путінському режиму спалив декілька паливозаправників на території військової частини російського Новосибірська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.

"На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", - пише ГУР.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Диверсії на території Росії

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на території країни-терориста регулярно фіксуються диверсії та атаки, які спрямовані на військові об'єкти та інфраструктуру.

У тому ж числі Україна регулярно завдає атаки проти нафтопереробних заводів (НПЗ) ворога з метою послаблення військової інфраструктури Росії та зменшення її здатності постачати паливо для військових потреб.

Наприклад, цієї ночі вибухи лунали у Новошахтинську. Пізніше місцева влада заявила про загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Також нещодавно партизани влаштували диверсію на залізниці у Москві.

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