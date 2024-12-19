ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В российском Новосибирске сожгли топливозаправщики, - ГУР

Четверг 19 декабря 2024 14:53
UA EN RU
В российском Новосибирске сожгли топливозаправщики, - ГУР Иллюстративное фото: в российском Новосибирске сожгли топливозаправщики оккупантов (t.me/mchs_official )
Автор: Сергей Пышкин

Движение сопротивления путинскому режиму сожгло несколько топливозаправщиков на территории воинской части российского Новосибирска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", - пишет ГУР.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Диверсии на территории России

С начала полномасштабной войны России против Украины на территории страны-террориста регулярно фиксируются диверсии и атаки, направленные на военные объекты и инфраструктуру.

В том же числе Украина регулярно наносит атаки против нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) врага с целью ослабления военной инфраструктуры России и уменьшения ее способности поставлять топливо для военных нужд.

Например, этой ночью взрывы раздавались в Новошахтинске. Позже местные власти заявили о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Также недавно партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
NEWS
Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года
Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл