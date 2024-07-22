UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Морозовську дрон атакував військовий аеродром: що відомо про наслідки влучання

Фото: Морозовськ Ростовської області атакували БпЛА (ілюстративне фото 24tv)
Автор: Ярослава Борзова

У ніч на 22 липня в Морозовську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві моніторингові групи.

Вночі у Ростовській області лунали сирени. Окупанти оголосили тривогу через загрозу БпЛА. 

Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозовську Ростовської області. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Так, на одному з відео можна почути звук, який нагадує проліт безпілотника, а згодом - можна побачити й сам дрон.

Пізніше у Морозовську пролунали вибухи. Місцеві жителі у мережі зазначали, що вони стались поблизу військового аеродрому.

Зокрема на одному із відео після "прильоту" видно, як підіймається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон потрапив у цистерну.

Як зазначив місцевий губернатор, над областю нібито знищили 47 безпілотників. Про влучання у повідомленні не йшлося. Натомість російська влада розповіла про "падіння уламків".

Атака БпЛА на РФ

Нагадаємо, також сьогодні вранці у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази.

Також в Ростовській області вже лунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово" напередодні, 20 липня. У регіоні сталися пожежі внаслідок атаки безпілотників. Також під удар потрапила й нафтобаза.

Тоді супутникові знімки показали, що пошкоджено об'єкти на щонайменше трьох локаціях аеродрому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРостовская областьВійна Росії проти УкраїниДрониАтака дронів