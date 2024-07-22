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В российском Морозовске дрон атаковал военный аэродром: что известно о последствиях попадания

Фото: Морозовск Ростовской области атаковали БпЛА (иллюстративное фото 24tv)
Автор: Ярослава Борзова

В ночь на 22 июля в Морозовске Ростовской области вблизи военного аэродрома прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные мониторинговые группы.

Ночью в Ростовской области звучали сирены. Оккупанты объявили тревогу из-за угрозы БпЛА.

Впоследствии в сети стали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске в Ростовской области. Местные жители сообщали об атаке дронов.

Так, на одном из видео можно услышать звук, напоминающий пролет беспилотника, а впоследствии можно увидеть и сам дрон.

Позже в Морозовске раздались взрывы. Местные жители в сети отмечали, что они произошли вблизи военного аэродрома.

В частности, на одном из видео после "прилета" видно, как поднимается густой столб дыма. Как отмечают авторы, дрон попал в цистерну.

Как отметил местный губернатор, над областью якобы уничтожено 47 беспилотников. О попадании в сообщении речь не шла. В то же время российские власти рассказали о "падении обломков".

Атака БпЛА на РФ

Напомним, также сегодня утром в российском городе Туапсе прогремело около 5 взрывов. Они доносились со стороны местной нефтебазы.

Также в Ростовской области ужераздавались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово" накануне, 20 июля. В регионе произошли пожары в результате атаки беспилотников. Также под удар попала и нефтебаза.

Тогда спутниковые снимки показали, что повреждены объекты на не менее трех локациях аэродрома.

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