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У російському Курську знову чути вибухи: влада каже про роботу ППО

Понеділок 12 серпня 2024 01:04
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У російському Курську знову чути вибухи: влада каже про роботу ППО Фото: декорація у вигляді слова "Курськ" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 12 серпня в небі над Курськом (РФ) знову пролунало кілька вибухів. За твердженням російської влади спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, було чути 3-4 вибухи. Влада закликала людей сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами (у коридорі, ванній, коморі), а тих, хто на вулиці, зайти до найближчої будівлі чи відповідного укриття. Крім того, у регіоні оголосили ракетну небезпеку.

"У Курському небі працює ППО! Відійдіть від вікон", - написав у своєму Telegram в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов о 00.06.

О 00:40 він повідомив, що ППО нібито збило три українські ракети.

Наразі офіційною інформацією про руйнування та постраждалих немає.

Нагадаємо, що про вибухи в Курську повідомлялося і минулої ночі. Тоді, за даними Смирнова, нібито збита "українська ракета" впала на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Нагадаємо, що за твердженнями російських пропагандистів, починаючи з 6 серпня Збройні сили України прорвали кордон у Курській області.

Згідно зі зведенням пабліка "Агентство", 11 серпня росіяни продовжили втрачати території в цьому регіоні.

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