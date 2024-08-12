У російському Курську знову чути вибухи: влада каже про роботу ППО

У ніч на 12 серпня в небі над Курськом (РФ) знову пролунало кілька вибухів. За твердженням російської влади спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, було чути 3-4 вибухи. Влада закликала людей сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами (у коридорі, ванній, коморі), а тих, хто на вулиці, зайти до найближчої будівлі чи відповідного укриття. Крім того, у регіоні оголосили ракетну небезпеку.

"У Курському небі працює ППО! Відійдіть від вікон", - написав у своєму Telegram в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов о 00.06.

О 00:40 він повідомив, що ППО нібито збило три українські ракети.

Наразі офіційною інформацією про руйнування та постраждалих немає.