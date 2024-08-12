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В российском Курске вновь слышны взрывы: известно о работе ПВО

Понедельник 12 августа 2024 01:04
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В российском Курске вновь слышны взрывы: известно о работе ПВО Фото: декорация в виде слова "Курск" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 августа в небе над Курском (РФ) вновь прозвучало несколько взрывов. Сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, было слышно 3-4 взрыва. Власти призвали людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), а тех, кто на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Кроме того, в регионе объявили ракетную опасность.

"В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон", - написал в своем Telegram и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в 00:06.

В 00:40 он сообщил, что ПВО сбило три украинские ракеты.

На данный момент официальной информацией о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что о взрывах в Курске сообщалось и прошлой ночью. Тогда, по данным Смирнова, якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом, в результате чего возник пожар.

Напомним, что по утверждениям российских пропагандистов, начиная с 6 августа Вооруженные силы Украины прорвали границу в Курской области.

Согласно сводке паблика "Агентство", 11 августа россияне продолжили терять территории в данном регионе.

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Российская Федерация Курская область
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