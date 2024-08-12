В российском Курске вновь слышны взрывы: известно о работе ПВО

В ночь на 12 августа в небе над Курском (РФ) вновь прозвучало несколько взрывов. Сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, было слышно 3-4 взрыва. Власти призвали людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), а тех, кто на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Кроме того, в регионе объявили ракетную опасность.

"В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон", - написал в своем Telegram и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в 00:06.

В 00:40 он сообщил, что ПВО сбило три украинские ракеты.

На данный момент официальной информацией о разрушениях и пострадавших нет.