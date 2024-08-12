В российском Курске вновь слышны взрывы: известно о работе ПВО
В ночь на 12 августа в небе над Курском (РФ) вновь прозвучало несколько взрывов. Сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, было слышно 3-4 взрыва. Власти призвали людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), а тех, кто на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Кроме того, в регионе объявили ракетную опасность.
"В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон", - написал в своем Telegram и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в 00:06.
В 00:40 он сообщил, что ПВО сбило три украинские ракеты.
На данный момент официальной информацией о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, что о взрывах в Курске сообщалось и прошлой ночью. Тогда, по данным Смирнова, якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом, в результате чего возник пожар.
Напомним, что по утверждениям российских пропагандистов, начиная с 6 августа Вооруженные силы Украины прорвали границу в Курской области.
Согласно сводке паблика "Агентство", 11 августа россияне продолжили терять территории в данном регионе.
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