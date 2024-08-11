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У Курську пролунали вибухи

Неділя 11 серпня 2024 01:13
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У Курську пролунали вибухи Фото: наслідки роботи ППО в Курську (t.me/Crimeanwind)
Автор: Вадим Ребрина

У російському Курську пролунали вибухи. Місцева влада каже про роботу ППО, в результаті якої виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ і тво губернатора Курської області Олексія Смирнова у Telegram.

Перед цим Смирнов писав про ракетну небезпеку в регіоні.

Згодом він повідомив, що нібито збита "українська ракета" впала на житловий будинок у місті, виникла пожежа. На місце виїхали усі екстрені служби.

За інформацією Baza, на місце обстрілу в Курську приїхали сім машин швидкої допомоги. На подвір'ї будинку, де впала збита українська ракета, горять автомобілі.

Канал пише, що евакуйовано 30 осіб, п'ятьом знадобилася допомога медиків швидкої. Інформації про загиблих наразі немає. Зруйновано фасад будинку з 1 по 9 поверх.

Російські Telegram-канали публікують відео моменту удару і наслідків роботи ППО.

Нагадаємо, з 6 серпня триває операція українських військ на території Курської області РФ.

До 10 серпня влада України не коментувала бої в РФ, в ході яких було зайнято кілька населених пунктів, знищено і взято в полон певну кількість російських військових. Ввечері в суботу президент Володимир Зеленський заявив про "витискання війни на територію агресора".

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