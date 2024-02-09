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У Курську вибухи: губернатор назвав причину

Фото: у Курську вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Жителі Курська чують вибухи. Губернатор області Роман Старовойт заявив про роботу Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта.

"Гучні звуки, які чути над Курськом та Курським районом - це робота Міністерства оборони РФ. Прошу зберігати спокій", - написав Старовойт.

Місцеві Telegram-канали розмістили відео зі звуками вибухів.

Російське Міноборони ситуацію не коментувало.

Курська область межує з українськими Сумською та Чернігівською областями. Відстань від кордонів України – близько 250 км.

Вибухи у Росії

Увечері 8 лютого вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

Також 7 лютого у Білгороді спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".

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