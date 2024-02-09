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В Курске взрывы: губернатор назвал причину

Фото: в Курске взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Курска слышат взрывы. Губернатор области Роман Старовойт заявил о работе Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта.

"Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом - это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие", - написал Старовойт.

Местные Telegram-каналы разместили видео со звуками взрывов.

Российское Минобороны ситуацию не комментировало.

Курская область граничит с украинскими Сумской и Черниговской областями. Расстояние от границ Украины - около 250 км.

Взрывы в России

Вечером 8 февраля, взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Также 7 февраля в Белгороде вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".

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