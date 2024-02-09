У Курську вибухи: губернатор назвав причину
Жителі Курська чують вибухи. Губернатор області Роман Старовойт заявив про роботу Міністерства оборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта.
"Гучні звуки, які чути над Курськом та Курським районом - це робота Міністерства оборони РФ. Прошу зберігати спокій", - написав Старовойт.
Місцеві Telegram-канали розмістили відео зі звуками вибухів.
Російське Міноборони ситуацію не коментувало.
Курська область межує з українськими Сумською та Чернігівською областями. Відстань від кордонів України – близько 250 км.
Вибухи у Росії
Увечері 8 лютого вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ. Спалахнула пожежа, є постраждалі.
Також 7 лютого у Білгороді спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".
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