У Курську вибухи: губернатор назвав причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта.

"Гучні звуки, які чути над Курськом та Курським районом - це робота Міністерства оборони РФ. Прошу зберігати спокій", - написав Старовойт.

Місцеві Telegram-канали розмістили відео зі звуками вибухів.

Російське Міноборони ситуацію не коментувало.

Курська область межує з українськими Сумською та Чернігівською областями. Відстань від кордонів України – близько 250 км.

Вибухи у Росії

Увечері 8 лютого вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

Також 7 лютого у Білгороді спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".