В Курске взрывы: губернатор назвал причину
Жители Курска слышат взрывы. Губернатор области Роман Старовойт заявил о работе Министерства обороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта.
"Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом - это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие", - написал Старовойт.
Местные Telegram-каналы разместили видео со звуками взрывов.
Российское Минобороны ситуацию не комментировало.
Курская область граничит с украинскими Сумской и Черниговской областями. Расстояние от границ Украины - около 250 км.
Взрывы в России
Вечером 8 февраля, взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
Также 7 февраля в Белгороде вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".
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