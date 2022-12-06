UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Курську стався вибух на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника

Фото: вибух у Курську (t.me)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (Російська Федерація) в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Палаючий нфтонакопичувач намагаються загасити пожежні служби. Влада регіону повідомляє про атаку безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", - йдеться у заяві чиновника.

Також зазначається, що внаслідок події постраждалих немає.

Губернатор додав, що пожежа локалізується і на місці працюють "усі спецслужби".

У мережі публікують відео з місця НП. На кадрах видно спалахи під час вибухів, а також стовп полум'я в темному нічному небі.

Відео: вибух у районі курського аеропорту вночі 6 грудня у РФ

Тут варто зазначити, що нинішній інцидент на аеродромі в Курську став третім НП з аеродромами у РФ протягом доби.

Так, раніше вдень, 5 грудня, РосЗМІ повідомляли про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.

Пізніше з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області. А згодом оприлюднили й супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

У Росії стверджують, що аеропорти атакували безпілотники. Разом з тим, як наголосив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, що підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня поки що неможливо.

Додамо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни, вибухи на двох стратегічних аеродромах у РФ 5 грудня можуть зірвати кампанію ракетних ударів по українській інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяаеропортВибухКурская область