У російському Курську стався вибух на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", - йдеться у заяві чиновника.

Також зазначається, що внаслідок події постраждалих немає.

Губернатор додав, що пожежа локалізується і на місці працюють "усі спецслужби".

У мережі публікують відео з місця НП. На кадрах видно спалахи під час вибухів, а також стовп полум'я в темному нічному небі.

Відео: вибух у районі курського аеропорту вночі 6 грудня у РФ

Тут варто зазначити, що нинішній інцидент на аеродромі в Курську став третім НП з аеродромами у РФ протягом доби.

Так, раніше вдень, 5 грудня, РосЗМІ повідомляли про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.

Пізніше з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області. А згодом оприлюднили й супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

У Росії стверджують, що аеропорти атакували безпілотники. Разом з тим, як наголосив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, що підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня поки що неможливо.