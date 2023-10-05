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У російському Курську пролунали гучні вибухи

Курськ, Четвер 05 жовтня 2023 21:08
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У російському Курську пролунали гучні вибухи Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У російському місті Курську сьогодні, 5 жовтня, пролунало кілька вибухів. У регіоні нібито працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням місцеві Telegram-канали і губернатора Курської області РФ Романа Старовойта.

"Це було гучно!", - йдеться у повідомленні.

Старовойт уточнює, що у Курському районі начебто працює ППО.

Більше жодної додаткової інформації з приводу вибухів не повідомляють.

Вибухи у Курській області РФ

В останні тижні У Курській області Росії почастішала кількість вибухів, особливо у нічний час. Так, 29 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію і один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.

До речі, раніше джерела РБК-Україна в СБУ вже повідомляли про "блекаут" у Курській області РФ, який влаштовували українські спецслужби. Це сталося 26 вересня, коли дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость. Тоді без світла лишилося сім населених пунктів.

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