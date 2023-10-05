ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Курске прогремели громкие взрывы

Курск, Четверг 05 октября 2023 21:08
UA EN RU
В российском Курске прогремели громкие взрывы Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском городе Курске сегодня, 5 октября, прозвучало несколько взрывов. В регионе якобы работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Курской области РФ Романа Старовойта.

"Это было громко!", - говорится в сообщении.

Старовойт уточняет, что в Курском районе якобы работает ПВО.

Больше никакой дополнительной информации по поводу взрывов не сообщается.

Взрывы в Курской области РФ

В последние недели в Курской области России участилось количество взрывов, особенно в ночное время. Так, 29 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что одно из БПЛА "сбросило два взрывных устройства на подстанцию и одно из трансформаторов вспыхнуло". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.

Кстати, ранее источники РБК-Украина в СБУ уже сообщали о "блекауте" в Курской области РФ, который устраивали украинские спецслужбы. Это произошло 26 сентября, когда дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость. Тогда без света осталось семь населённых пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Война в Украине
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины