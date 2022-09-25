В российском Курске слышны взрывы в районе аэропорта

В российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Оперативный ВСУ ".

"Информируют о серии взрывов в Курском аэропорту, На России! Неужели этиловые мобилизированные воины закурили где-то на заправке?" - отметили в Telegram-канале.

О взрывах вблизи курского аэропорта также пишут в местных российских пабликах, указывая, что в его сторону едут пожарные.

Кроме того, они подчеркнули, что пока нет никаких официальных данных. Однако добавили, что "в небе в районе аэропорта - очень громко".