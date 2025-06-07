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У Ростовській області спалахнув склад із деталями для дронів (фото, відео)

Україна, Субота 07 червня 2025 17:24
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У Ростовській області спалахнув склад із деталями для дронів (фото, відео) Фото: у Ростовській області спалахнув склад (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

У місті Азов Ростовської області спалахнула масштабна пожежа на складі пластику та полімерів, де останнім часом виготовляли комплектуючі для дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, в Азові, за адресою в районі вул. Побєди, 47 Ж раптом спалахнув склад пластику та полімерних матеріалів, де виготовляли комплектуючі для дронів.

До гасіння пожежі, за його словами, залучили більше ніж десять бригад рятувальників.

"Намагаються задушити 13 бригад пожежників. Не виходить чогось. І треба, щоб так співпало, що з тих країв тільки но вернулись наші з Маріупольського Спротиву", - додав він.

Партизанський рух в Україні

Зауважимо, що зокрема під час російської окупації Криму український партизанський рух почав активно діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу.

Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема "АТЕШ", які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів.

Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці, склади боєприпасів і техніку ворога.

Так ми писали, що один із партизанів успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.

А незадовго до того, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем.

Як виявилося, що постачанням "потрібного" напою до місцевих магазинів займалися партизани.

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