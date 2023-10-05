У російському Красноярському краї знову сталася масштабна пожежа: палало підприємство

У російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.
Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.
Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.
За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.
Поряд з палетами, що горять, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.
У Красноярському краї РФ сталася сильна пожежа (фото: t.me/mchs_official)
Варто зазначити, що вчора, 4 жовтня, в російському місті Красноярську на території алюмінієвого заводу вранці сталася масштабна пожежа . Місцеві жителі розповідали, що спочатку було чути вибух.
При цьому у МНС Росії стверджували тоді, що на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі складає 50 кв.
Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.
Так, сьогодні вночі у російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.
Вчора вранці у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.
А у понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні.
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