UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Красноярському краї знову сталася масштабна пожежа: палало підприємство

Фото: в Красноярському краї РФ сталася сильна пожежа на підприємстві (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

У російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.

Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.

Поряд з палетами, що горять, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.

 

У Красноярському краї РФ сталася сильна пожежа (фото: t.me/mchs_official)

Пожежі у Красноярську

Варто зазначити, що вчора, 4 жовтня, в російському місті Красноярську на території алюмінієвого заводу вранці сталася масштабна пожежа . Місцеві жителі розповідали, що спочатку було чути вибух.

При цьому у МНС Росії стверджували тоді, що на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі складає 50 кв.

Вибухи та пожежі на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.

Так, сьогодні вночі у російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Вчора вранці у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.

А у понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежа