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У російському Краснодарі стався вибух в районі льотного училища (фото, відео)

Фото: в російському Краснодарі стався вибух в районі льотного училища (t.me/horizontal_russia)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в Краснодарі сьогодні, 3 березня пролунав вибух. Після чого в районі місцевого авіаучилища сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, місцеві пабліки почали масово поширювати інформацію про гучний вибух в місті. Від якого, як діляться жителі "затремтіли шибки та спрацювали сигналізації на машинах".

У мережі пишуть, що вибух, який чули в різних районів Краснодара та селища Нова Адигея, ймовірно стався на території льотного училища. Оскільки одразу після "бавовни" там здійнявся густий стовп диму, кадри якого активно розсилають місцеві Telegram-канали.

Тим часом у російському МНС намагаються "заспокоїти громадян". Рятувальники заявляють, що нібито "сталося займання у полі".

Місцеві чиновники поки що ж не прокоментували того, що сталося у місті.

Нагадаємо, тим часом після пожежі на полігоні 28 лютого з військового аеродрому у російському Єйську зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Додамо, що вчора ввечері під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух.

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Російська ФедераціяВибухлетчик