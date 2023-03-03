В российском Краснодаре произошел взрыв в районе летного училища (фото, видео)

В частности, местные паблики начали массово распространять информацию о громком взрыве в городе. От которого, как делятся жители, "задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах".

В сети пишут, что взрыв, который слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, предположительно произошел на территории летного училища. Поскольку сразу после "хлопка" там поднялся густой столб дыма, кадры которого активно рассылают местные Telegram-каналы.

Тем временем в российском МЧС пытаются "успокоить граждан". Спасатели заявляют, что якобы "произошло возгорание в поле".

Местные чиновники пока не прокомментировали произошедшее в городе.

Напомним, между тем после пожара на полигоне 28 февраля с военного аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Додавим, что вчера вечером под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв.

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