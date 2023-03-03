RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Краснодаре произошел взрыв в районе летного училища (фото, видео)

Фото: в российском Краснодаре произошел взрыв в районе летного училища (t.me/horizontal_russia)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Краснодаре сегодня, 3 марта раздался взрыв. После чего в районе местного авиаучилища произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, местные паблики начали массово распространять информацию о громком взрыве в городе. От которого, как делятся жители, "задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах".

В сети пишут, что взрыв, который слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, предположительно произошел на территории летного училища. Поскольку сразу после "хлопка" там поднялся густой столб дыма, кадры которого активно рассылают местные Telegram-каналы.

Тем временем в российском МЧС пытаются "успокоить граждан". Спасатели заявляют, что якобы "произошло возгорание в поле".

Местные чиновники пока не прокомментировали произошедшее в городе.

Напомним, между тем после пожара на полигоне 28 февраля с военного аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Додавим, что вчера вечером под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрывлетчик