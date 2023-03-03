Після пожежі з аеродрому в Єйську зникло 6 винищувачів Су-34 (супутникові знімки)

Після пожежі на полігоні 28 лютого з військового аеродрому у російському Єйську зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода" .

Відсутність літаків Су-34, які зазвичай знаходяться на стоянці, можна побачити на супутниковому знімку сервісу Planet.com, зробленого 2 березня.

Так, на відео зображені знімки аеродрому в Єйську 15 лютого та 2 березня, а також полігону ППО поруч із аеродромом - на знімках 22 лютого та 2 березня.

Нагадаємо, 28 лютого в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

Пізніше журналісти оприлюднили супутникові знімки за 1 березня, на яких видно наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться на захід від аеродрому.

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