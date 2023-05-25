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Спрацювала ППО. Над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет

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Росія, Четвер 25 травня 2023 23:02
Спрацювала ППО. Над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет Фото: над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська ППО збила невідомий предмет неподалік аеродрому у Ростовській області у четвер, 25 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

За даними російських ЗМІ невідомий об'єкт збила ППО в небі над Ростовською областю.

Попередньо, інцидент трапився в районі Морозовська, неподалік від військового аеродрому. Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Спрацювала ППО. Над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет

Фото: скріншот

Реакція російської влади

Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області.

Варто нагадати, що останні місяці російські ЗМІ почали часто повідомляти про атаки невідомими предметами по стратегічних об'єктах країни.

Наприклад, нещодавно у російському Бєлгороді чули вибух. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

При цьому тиждень тому у мережі з'явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області, внаслідок чого поранення отримали прикордонники країни-агресора.

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