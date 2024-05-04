У російському Хабаровську палає торговий центр, евакуйовано 270 людей: відео

У Хабаровську, РФ, вогонь охопив дах торгового центру "РеміСіті". З будівлі евакуйовано 270 осіб. Про постраждалих інформації поки що немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, telegram-канали Mash, Shot.
За словами очевидців, вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, потім він почав швидко поширюватись.
Зараз у районі, де розташований ТЦ, піднімається величезний стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів.
Пожежні працюють за підвищеним рангом.
У МНС РФ площу пожежі не уточнили, інформації про постраждалих також не надали.
Нагадаємо, 28 квітня потужна пожежа спалахнула поблизу заводу "КамАЗ" у Росії.
У Бурятії 30 квітня почалася сильна лісова пожежа, яка швидко поширилася через ураган. Полум'я дійшло до Улан-Уде.
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