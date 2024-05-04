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В российском Хабаровске пылает торговый центр, эвакуированы 270 человек: видео

Фото: Пожар в торговом центре в Хабаровске (скриншот с видео)
Автор: Вадим Ребрина

В Хабаровске, РФ, огонь охватил крышу торгового центра "РемиСити". Из здания эвакуированы 270 человек. О пострадавших информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, telegram-каналы Mash, Shot.

По словам очевидцев, огонь сначала заметили на вытяжке под потолком, затем он начал быстро распространяться.

Сейчас в районе, где расположен ТЦ, поднимается огромный столб черного дыма, который виден за многие километры.

Пожарные работают по повышенному рангу.

В МЧС РФ площадь пожара не уточнили, информации о пострадавших тоже не предоставили.

Напомним, 28 апреля мощный пожар вспыхнул вблизи завода "КамАЗ" в России.

В Бурятии 30 апреля начался сильный лесной пожар, который быстро распространился из-за урагана. Пламя дошло до Улан-Удэ.

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