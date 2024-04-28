У Росії спалахнула потужна пожежа біля заводу "КамАЗ" (фото, відео)
Потужна пожежа спалахнула поблизу заводу "КамАЗ" у Росії. У мережі показали кадри з місця інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Росіяни у соцмережах спочатку написали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розміщений у місті Набережні Челни у Татарстані. Проте пізніше у мережі написали, що нібито біля заводу спалахнуло сміття.
У мережі показали кадри потужної пожежі. На відео помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.
"КамАЗ" - це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок.
Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.
З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.
Нагадаємо, раніше в Росії горіла меблева фабрика. Пожежа поширилася на щонайменше 3600 квадратних метрів. Її гасили понад 60 МНСників.
Також у російському Пітері повністю згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загорянні на складі було мінімум 1000 осіб.
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