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У Росії спалахнула потужна пожежа біля заводу "КамАЗ" (фото, відео)

Набережні Челни, Неділя 28 квітня 2024 10:53
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У Росії спалахнула потужна пожежа біля заводу "КамАЗ" (фото, відео) Фото: у Росії сталася поежаж біля заводу "КамАЗ" (t.me/chelnylife)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула поблизу заводу "КамАЗ" у Росії. У мережі показали кадри з місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Росіяни у соцмережах спочатку написали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розміщений у місті Набережні Челни у Татарстані. Проте пізніше у мережі написали, що нібито біля заводу спалахнуло сміття.

У мережі показали кадри потужної пожежі. На відео помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.

"КамАЗ" - це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок.

Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.

З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.

Нагадаємо, раніше в Росії горіла меблева фабрика. Пожежа поширилася на щонайменше 3600 квадратних метрів. Її гасили понад 60 МНСників.

Також у російському Пітері повністю згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загорянні на складі було мінімум 1000 осіб.

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Російська Федерація КамАЗ Пожежа
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