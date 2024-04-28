У Росії спалахнула потужна пожежа біля заводу "КамАЗ" (фото, відео)

Потужна пожежа спалахнула поблизу заводу "КамАЗ" у Росії. У мережі показали кадри з місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Росіяни у соцмережах спочатку написали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розміщений у місті Набережні Челни у Татарстані. Проте пізніше у мережі написали, що нібито біля заводу спалахнуло сміття.

У мережі показали кадри потужної пожежі. На відео помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.

"КамАЗ" - це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок.

Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.

З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.