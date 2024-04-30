ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії сильна пожежа охопила столицю Бурятії, оголошено евакуацію (відео)

Улан-Уде, Вівторок 30 квітня 2024 20:16
UA EN RU
У Росії сильна пожежа охопила столицю Бурятії, оголошено евакуацію (відео) Ілюстративне фото: у Росії почалася сильна пожежа в Бурятії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бурятії почалася сильна лісова пожежа, яка швидко поширюється через ураган. Полум'я вже дійшло до Улан-Уде (столиці Бурятії).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, у Бурятії зараз горить понад 100 гектарів лісу. Сильний вітер призвів до того, що пожежа вже в Улан-Уде і перекинулася на споруди у передмісті.

Місцеві жителі зазначають, що горять, зокрема, житлові будинки. Але влада цього не визнає і стверджує лише про те, що загорілися "нежитлові споруди".

В Улан-Уде поки що зафіксували п'ять осередків пожежі. На цьому тлі місцева влада оголосила евакуацію. Ситуація стає гіршою через ураган.

Прорив греблі в Орську

Нагадаємо, нещодавно російське місто Орськ Оренбурзької області затопило. Причиною цього був прорив дамби.

Місцева влада закликала мешканців до термінової евакуації на тлі такого катаклізму. Загалом планували вивезти близько 11 тисяч росіян.

Внаслідок повені відомо про жертви серед місцевих жителів.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Бурятия
NEWS
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"