У Росії сильна пожежа охопила столицю Бурятії, оголошено евакуацію (відео)

У Бурятії почалася сильна лісова пожежа, яка швидко поширюється через ураган. Полум'я вже дійшло до Улан-Уде (столиці Бурятії).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram .

За інформацією Telegram-каналу, у Бурятії зараз горить понад 100 гектарів лісу. Сильний вітер призвів до того, що пожежа вже в Улан-Уде і перекинулася на споруди у передмісті.

Місцеві жителі зазначають, що горять, зокрема, житлові будинки. Але влада цього не визнає і стверджує лише про те, що загорілися "нежитлові споруди".

В Улан-Уде поки що зафіксували п'ять осередків пожежі. На цьому тлі місцева влада оголосила евакуацію. Ситуація стає гіршою через ураган.