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У російському Хабаровську палає торговий центр, евакуйовано 270 людей: відео

Субота 04 травня 2024 06:58
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У російському Хабаровську палає торговий центр, евакуйовано 270 людей: відео Фото: Пожежа у торговому центрі у Хабаровську (скриншот з відео)
Автор: Вадим Ребрина

У Хабаровську, РФ, вогонь охопив дах торгового центру "РеміСіті". З будівлі евакуйовано 270 осіб. Про постраждалих інформації поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, telegram-канали Mash, Shot.

За словами очевидців, вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, потім він почав швидко поширюватись.

Зараз у районі, де розташований ТЦ, піднімається величезний стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів.

Пожежні працюють за підвищеним рангом.

У МНС РФ площу пожежі не уточнили, інформації про постраждалих також не надали.

Нагадаємо, 28 квітня потужна пожежа спалахнула поблизу заводу "КамАЗ" у Росії.

У Бурятії 30 квітня почалася сильна лісова пожежа, яка швидко поширилася через ураган. Полум'я дійшло до Улан-Уде.

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