У російському Хабаровську палає торговий центр, евакуйовано 270 людей: відео

У Хабаровську, РФ, вогонь охопив дах торгового центру "РеміСіті". З будівлі евакуйовано 270 осіб. Про постраждалих інформації поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости , telegram-канали Mash , Shot .

За словами очевидців, вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, потім він почав швидко поширюватись.

Зараз у районі, де розташований ТЦ, піднімається величезний стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів.

Пожежні працюють за підвищеним рангом.

У МНС РФ площу пожежі не уточнили, інформації про постраждалих також не надали.