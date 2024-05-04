В российском Хабаровске пылает торговый центр, эвакуированы 270 человек: видео

В Хабаровске, РФ, огонь охватил крышу торгового центра "РемиСити". Из здания эвакуированы 270 человек. О пострадавших информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости , telegram-каналы Mash , Shot .

По словам очевидцев, огонь сначала заметили на вытяжке под потолком, затем он начал быстро распространяться.

Сейчас в районе, где расположен ТЦ, поднимается огромный столб черного дыма, который виден за многие километры.

Пожарные работают по повышенному рангу.

В МЧС РФ площадь пожара не уточнили, информации о пострадавших тоже не предоставили.