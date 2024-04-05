У російському Енгельсі пролунали вибухи

Учасники чату повідомляють про вибухи, що сталися близько 5 ранку. За їхніми словами, спочатку був вибух, після спрацювала сирена.

"Був відстріл. Потім бахнув. Тепер сирена", - написала одна з учасниць чату.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, які чують у різних районах Енгельса.

"Ви теж чули у Київському районі вибух?", - написали місцеві.

"Доброго ранку. Я в Пробудження живу тут прямий будинок завібрував", - написав один із учасників.

Деякі користувачі нарікають на ранній час.

"Чому завжди треба саме о 5-й ранку те, що за схильності до раннього пробудження", - пишуть у чаті.

У мережі з'явилось відео вибухів.