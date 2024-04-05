У російському Енгельсі пролунали вибухи

У російському Енгельсі Саратовської області вночі 5 квітня пролунали вибухи. У місті розташований військовий аеродром, з якого обстрілюють Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві чати.
Учасники чату повідомляють про вибухи, що сталися близько 5 ранку. За їхніми словами, спочатку був вибух, після спрацювала сирена.
"Був відстріл. Потім бахнув. Тепер сирена", - написала одна з учасниць чату.
Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, які чують у різних районах Енгельса.
"Ви теж чули у Київському районі вибух?", - написали місцеві.
"Доброго ранку. Я в Пробудження живу тут прямий будинок завібрував", - написав один із учасників.
Деякі користувачі нарікають на ранній час.
"Чому завжди треба саме о 5-й ранку те, що за схильності до раннього пробудження", - пишуть у чаті.
У мережі з'явилось відео вибухів.
В Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні.
Це не перший удар по аеродрому. Раніше ми писали, як в українській розвідці відреагували на удар по аеродрому Енгельс.
У ніч проти 20 березня в російському місті Енгельс Саратовської області пролунали вибухи. У мережі повідомляли про "прильоти", а мешканці публікували "гучні" відео з вибухами.
Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що вибухи в Енгельсі були роботою Головного управління розвідки Міноборони. Результати бойової роботи уточнюються.
До речі, на початку січня 2024 року там також "збивали безпілотники", які внаслідок цього впали на території бази.
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