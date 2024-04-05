В российском Энгельсе прозвучали взрывы

Взрывы в Энгельсе

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Это не первый удар по аэродрому. Ранее мы писали, как в украинской разведке отреагировали на удар по аэродрому Энгельс.

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.

К слову, в начале января 2024 года там также "сбивали беспилотники", которые в результате упали на территории базы.

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