У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на підприємстві "Уралмашзавод"

В Єкатеринбурзі Росії сталась велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу "Уралмаш". Наразі вогонь поширився на площу декілько тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

Як пише канал, ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.

Наразі площа вогню зросла до 4 тисяч квадратних метрів. Гасіння ускладнене пожежним навантаженням будівлі. Нам місці подій працюють 52 особи й 17 одиниць техніки.

"Уралмаш" є одним із лідерських підприємств країни-терориста з виробництва обладнання для:

металургії;

гірничодобувної промисловості;

промисловості будівельних матеріалів;

енергетики.

Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини й інше.

Атаки безпілотників по Росії

Нещодавно чотири регіони Росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема в одному з приватних будинків сталась пожежа.

Зокрема в березні спалахнув НПЗ в Самарській області. Тоді ж очевидці також стверджували про атаку дрона.

Протягом поточного року проти російських НПЗ було здійснено 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.