В Екатеринбурге масштабный пожар на предприятии "Уралмашзавод"
В Екатеринбурге России произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Сейчас огонь распространился на площадь несколько тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Как пишет канал, пожар произошел на цехе №57, где хранились 500 литров лака. Клубы черного дыма видны из любого уголка города.
В настоящее время площадь огня выросла до 4 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено пожарной нагрузкой здания. На месте событий работают 52 человека и 17 единиц техники.
"Уралмаш" является одним из лидерских предприятий страны-террориста по производству оборудования для:
- металлургии;
- горнодобывающей промышленности;
- промышленности строительных материалов;
- энергетики.
Также на заводе производят экскаваторы, буровое оборудование, конусные дробилки, стержневые и шаровые мельницы и другое.
Атаки беспилотников по России
Недавно четыре региона России были атакованы дронами, в результате чего повреждения получили многоэтажки, а также бизнес-центр. В частности в одном из частных домов произошел пожар.
В частности в марте вспыхнул НПЗ в Самарской области. Тогда же очевидцы также утверждали об атаке дрона.
В течение текущего года против российских НПЗ было совершено 15 атак. Значительные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год.
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