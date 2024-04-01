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В Екатеринбурге масштабный пожар на предприятии "Уралмашзавод"

Понедельник 01 апреля 2024 13:10
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В Екатеринбурге масштабный пожар на предприятии "Уралмашзавод" Фото: в Екатеринбурге горит завод машиностроения (МЧС России)
Автор: Сергей Пышкин

В Екатеринбурге России произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Сейчас огонь распространился на площадь несколько тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, пожар произошел на цехе №57, где хранились 500 литров лака. Клубы черного дыма видны из любого уголка города.

В настоящее время площадь огня выросла до 4 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено пожарной нагрузкой здания. На месте событий работают 52 человека и 17 единиц техники.

"Уралмаш" является одним из лидерских предприятий страны-террориста по производству оборудования для:

  • металлургии;
  • горнодобывающей промышленности;
  • промышленности строительных материалов;
  • энергетики.

Также на заводе производят экскаваторы, буровое оборудование, конусные дробилки, стержневые и шаровые мельницы и другое.

Атаки беспилотников по России

Недавно четыре региона России были атакованы дронами, в результате чего повреждения получили многоэтажки, а также бизнес-центр. В частности в одном из частных домов произошел пожар.

В частности в марте вспыхнул НПЗ в Самарской области. Тогда же очевидцы также утверждали об атаке дрона.

В течение текущего года против российских НПЗ было совершено 15 атак. Значительные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год.

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