У російському Дзержинську лунають вибухи на фоні атаки дронів
Вночі 29 квітня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. У Дзержинську Нижньогородської області пролунала серія вибухів, аеропорт Нижнього Новгорода закрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Дзержинськ і Нижній Новгород
У Дзержинську спочатку спрацювали сирени, після чого жителі повідомили про вибухи в різних районах міста. У регіоні оголошено небезпеку безпілотників.
Аеропорт Нижнього Новгорода запровадив тимчасові обмеження - не приймає і не відправляє рейси.
Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.
Волгоградська та Липецька області
У Волгоградській області внаслідок атаки дрона пошкоджено приватний будинок, постраждав місцевий житель. Небезпеку безпілотників також оголошували у Липецькій області. Інформація про масштаби атак уточнюється.
Раніше в Україні провели успішні випробування нових типів FPV-дронів, які найближчим часом мають надійти на фронт. Як повідомив заступник очільника Міноборони, протягом одного-двох місяців планується створити зону ураження на відстані 100-150 кілометрів від кордону за допомогою ударних безпілотників близької дії.
Також очікується зростання кількості далеких ударів БпЛА. Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, західні партнери зверталися до України з проханням утриматися від ударів по російських нафтових об’єктах через кризу на світових енергетичних ринках, спричинену війною на Близькому Сході.