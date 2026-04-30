ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У російському Дзержинську лунають вибухи на фоні атаки дронів

04:04 30.04.2026 Чт
2 хв
Дрони над Поволжям: у Дзержинську лунають вибухи, роботу аеропортів обмежено
aimg Катерина Коваль
У російському Дзержинську лунають вибухи на фоні атаки дронів Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)

Вночі 29 квітня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. У Дзержинську Нижньогородської області пролунала серія вибухів, аеропорт Нижнього Новгорода закрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: Росіяни масово відмовляються від курортів Краснодарського краю через атаки дронів

Дзержинськ і Нижній Новгород

У Дзержинську спочатку спрацювали сирени, після чого жителі повідомили про вибухи в різних районах міста. У регіоні оголошено небезпеку безпілотників.

Аеропорт Нижнього Новгорода запровадив тимчасові обмеження - не приймає і не відправляє рейси.

Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.

Волгоградська та Липецька області

У Волгоградській області внаслідок атаки дрона пошкоджено приватний будинок, постраждав місцевий житель. Небезпеку безпілотників також оголошували у Липецькій області. Інформація про масштаби атак уточнюється.

Раніше в Україні провели успішні випробування нових типів FPV-дронів, які найближчим часом мають надійти на фронт. Як повідомив заступник очільника Міноборони, протягом одного-двох місяців планується створити зону ураження на відстані 100-150 кілометрів від кордону за допомогою ударних безпілотників близької дії.

Також очікується зростання кількості далеких ударів БпЛА. Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, західні партнери зверталися до України з проханням утриматися від ударів по російських нафтових об’єктах через кризу на світових енергетичних ринках, спричинену війною на Близькому Сході.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Дзержинск Дрони
Новини
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
