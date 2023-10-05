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В російському Бєлгороді знову вибухи: жаліються на атаку дронів

Фото: в Бєлгороді прогриміли гучні вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 5 жовтня в російському Бєлгороді пролунали гучні вибухи - місцева влада жаліється на атаку безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, російська ППО нібито збила над містом та областю шість БпЛА. 

"За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", - повідомив Гладков.

Водночас, в місцевихє телеграм-каналах публікують відео вибуху та його наслідки.

Вибухи на території Росії

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують із атаками невідомих ударних безпілотників.

Так, 30 вересня у селищі Погар Брянської області РФ лунали вибухи, у населеному пункті частково зникло електропостачання.

Крім того, 24 вересня, ввечері Міністерство оборони РФ заявляло про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

А вчора вибухи лунали в Бєлгороді та Брянську, там місцеві ЗМІ повідомляли про атаку ударних дронів.

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Війна Росії проти УкраїниБєлгород