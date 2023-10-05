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В российском Белгороде снова взрывы: жалуются на атаку дронов

Фото: в Белгороде прогремели громкие взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 5 октября в российском Белгороде раздались громкие взрывы - местные власти жалуются на атаку беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, российское ПВО якобы сбило над городом и областью шесть БпЛА.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли", - сообщил Гладков.

В то же время, в местных телеграмм-каналах публикуют видео взрыва и его последствия.

Взрывы на территории России

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

Так, 30 сентября в поселке Погар Брянской области РФ раздавались взрывы, в населенном пункте частично исчезло электроснабжение.

Кроме того, 24 сентября, вечером Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.

А вчера взрывы раздавались в Белгороде и Брянске, там местные СМИ сообщали об атаке ударных дронов.

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