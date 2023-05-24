У російському Бєлгороді пролунав вибух. Повідомляють про дрон з вибухівкою

За словами чиновника, у місті на проїжджу частину на Громадянській вулиці, неподалік залізничного вокзалу, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля", - заявив Гладков.

Він також додав, що на місці події працюють вибухотехніки та оперативні служби.

Тим часом у мережі було опубліковано фото та відео з місця події.

Вибух у Білгороді прогримів пізно ввечері 23 травня