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У російському Бєлгороді пролунав вибух. Повідомляють про дрон з вибухівкою

Фото: у російському Бєлгороді почувся вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгороді (РФ) чули вибух незадовго до півночі. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського губернатора області В'ячеслава Гладкова в Telegram та місцеві пабліки.

За словами чиновника, у місті на проїжджу частину на Громадянській вулиці, неподалік залізничного вокзалу, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля", - заявив Гладков.

Він також додав, що на місці події працюють вибухотехніки та оперативні служби.

Тим часом у мережі було опубліковано фото та відео з місця події.

Вибух у Білгороді прогримів пізно ввечері 23 травня

Нагадаємо, минулої ночі в російському Бєлгороді пролунав вибух у будівлі ФСБ, а також стало відомо про вибух і в будівлі МВС - це відбувалося на тлі операції бійців "РДК та ЛСР" у Бєлгородській області.

Також 23 травня у сусідній Брянській області РФ сталася масштабна пожежа на заводі. В іншій сусідній області - Курській - місцева влада заявила про атаку дрона, після чого три села залишилися без світла.

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Російська ФедераціяБілгородська областьВибух