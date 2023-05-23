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У Брянській області РФ сталася масштабна пожежа на заводі

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Росія, Вівторок 23 травня 2023 11:50
У Брянській області РФ сталася масштабна пожежа на заводі Фото: у Брянській області РФ сталася масштабна пожежа на заводі (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Брянській області РФ останнім часом "неспокійно". Сьогодні, за 30 км від Брянська, сталася пожежа на одному із заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Горить склад на заводі ТОВ "НВП "Олександр" у Дяткові Брянській області. З місця піднімається стовп диму. До Брянська звідти близько 30 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що пожежа розпочалася о 8:28. На місце виїхало п'ять пожежних розрахунків.

"Відкрите горіння ліквідували о 9:13, зараз заливають далі. Постраждалих немає, причина займання встановлюється", - зазначають у Telegram-каналі.

Ситуація у Брянській області

Це не перша подібна НП у цій області РФ. Так, 13 травня в Брянській області РФ пролунав вибух на території заводу "Консервсушпрод", який виробляє сухпайки для окупантів. 2 травня там ж підірвали залізницю, через що 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

У березні росіяни взагалі звинуватили Україну в тому, що вона нібито направила свою ДРГ на прикордонну територію Брянської області, і там почалися бої. Така ж ситуація повторилася і 6 квітня, коли у РФ заявили нібито про спробу проникнення "української ДРГ" у село Случовськ.

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