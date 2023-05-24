В российском Белгороде прозвучал взрыв. Сообщают о дроне со взрывчаткой

По словам чиновника, в городе на проезжую часть на Гражданской улице, недалеко от ж/д вокзала, с БПЛА было сброшено взрывное устройство.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", заявил Гладков.

Он также добавил, что на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

Тем временем в сети было опубликовано фото и видео с места происшествия.

Взрыв в Белгороде прогремел поздно вечером 23 мая