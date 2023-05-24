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В российском Белгороде прозвучал взрыв. Сообщают о дроне со взрывчаткой

Фото: в российском Белгороде послышался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгороде (РФ) слышали взрыв незадолго до полуночи. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. Местные власти заявляют о беспилотнике, который сбросил взрывчатку прямо на дорогу, и на нее наехала машина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского губернатора области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные паблики.

По словам чиновника, в городе на проезжую часть на Гражданской улице, недалеко от ж/д вокзала, с БПЛА было сброшено взрывное устройство.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", заявил Гладков.

Он также добавил, что на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

Тем временем в сети было опубликовано фото и видео с места происшествия.

Взрыв в Белгороде прогремел поздно вечером 23 мая

Напомним, прошлой ночью в российском Белгороде прогремел взрыв в здании ФСБ, а также стало известно о взрыве и в здании МВД - это происходило на фоне операции бойцов "РДК и "ЛСР" в Белгородской области.

Также 23 мая в соседней Брянской области РФ произошел масштабный пожар на заводе. В другой соседней области - Курской - местные власти заявили об атаке дрона, после чего три села остались без света.

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