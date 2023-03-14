У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: влада каже про "збиття ракет"

За словами російського чиновника, у небі над Бєлгородом та Бєлгородським районом системою протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат, проте потім він уточнив, що ППО збила 3 ракети.

"Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження", - пише Гладков.

Також повідомляється, що на місці працюють усі оперативні служби, і за попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Пошкодження від уламків зафіксовано і в кількох домоволодіннях Білгородського району", - розповідає чиновник.

Тим часом у місцевих пабліках жителі Бєлгорода публікують кадри уламків "від чогось збитого у небі".

Такі знімки з уламками показують жителі Бєлгорода в РФ (фото: t.me/zhest_belgorod)

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